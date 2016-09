Villingen-Schwenningen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, den deutschen Spielfilm "Bach in Brazil" von Ansgar Ahlers. Reservierungen unter Telefon 07721/509744 oder guckloch-kino.de.