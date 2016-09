Villingen-Schwenningen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, den deutschen Spielfilm "Bach in Brazil" von Ansgar Ahlers. Der frühere Musiklehrer Marten Brückling (Edgar Selge) erbt von einem Jugendfreund ein Original-Notenblatt von Johann Sebastian Bach, das er aber selbst in Brasilien abholen muss. Auf der Rückreise wird ihm sein gesamtes Hab und Gut – mitsamt Papieren und Notenblatt – geklaut. Der Einzige, der ihm helfen kann, ist Candido, der Deutsch spricht und in einer Jugendstrafanstalt arbeitet. Im Gegenzug soll Marten allerdings den Insassen der Anstalt Musikunterricht geben. Reservierungen unter Telefon 07721/50 97 44 oder guckloch-kino.de.