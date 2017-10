Villingen-Schwenningen Babyboom im Schwarzwald-Baar-Klinikum

Und gerade weil Kinderkriegen die natürlichste Sache der Welt ist, ist sie auch weder vorhersehbar noch planbar. "Das Patientenaufkommen schwankt sehr", gibt Sandra Adams zu. "Es gibt Wochen, in denen relativ viel los ist, aber auch Zeiten, in denen es ruhiger zugeht." Wieviele Frauen beinahe zeitgleich eintreffen ist ungewiss. Auch wenn das Klinikum über sechs moderne Kreißsäle verfügt und Fachpersonal rund um die Uhr im Dienst ist, stößt das Team rund um den Kreißsaal offenbar schon mal an seine Grenzen.

"Jeden Morgen hört sie, im Kreißsaal ist Stress, sie müsse sich gedulden", schildert die Verwandte der werdenden Mutter unserer Redaktion. "Das sind doch keine normalen Zustände", findet sie. Im Trubel und Ausnahmezustand liegen rund um den Kreißsaal offenbar hier und da schon mal Nerven blank, wenn der Andrang besonders groß ist.

Ein Zustand, der sich letztlich auf der Station nach der Geburt fortsetzt: Komfortleistungen wie beispielsweise Familien- und Einzelzimmer können nur angeboten werden, sofern die Belegung es zulässt, stellt Sandra Adams klar und auch die besagte werdende Mama bekam das schon mit: "Selbst auf der Station haben sie keinen Platz."

Schildert die Familie in ihren Augen einen absoluten Ausnahmezustand, begegnet man dem im Klinikum mit Blick auf die ruhigen Zeiten, die es ebenfalls gebe, recht gelassen. Personalmangel im Kreißsaal? Offenbar nicht. Obwohl es bundesweit aktuell schwierig sei, "Hebammen zu bekommen", freut man sich im Kreisklinikum über einen in dieser Hinsicht fast vollbesetzten Stellenplan. "Deshalb hat das Schwarzwald-Baar-Klinikum aktuell keinen nennenswerten Hebammenmangel zu verzeichnen", so Adams. Zudem sei geplant, im Frühjahr mehrere Hebammenschülerinnen zu übernehmen. 30 Hebammen gehören aktuell zur Geburtenabteilung sowie mehrere Medizinische Fachangestellte und etwa 20 Ärzte der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Das entspreche – "gemessen an den Geburtenzahlen" – dem bundesweiten Durchschnitt.