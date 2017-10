Villingen-Schwenningen "Baby" und Frauchen im Fernsehen

Mit der Vermittlung nimmt es die Handvoll Aktiver von den 200 Mitgliedern – "mehr sind wir leider nicht" – sehr ernst. Wer einen Schäferhund halten will, wird über dessen Wesensart aufgeklärt, seine Erziehung und die Struktur der Familie wird besprochen, und es erfolgt eine Art "Bewerbung". "Wir betreuen den Halter vor und nach der Vermittlung", sagt Simone Albrecht. Der Hund bleibt hernach drei Jahre lang im Eigentum des Vereins und kann jederzeit zurückgeholt werden.

Den Wunsch nach einem eigenen Hund erfüllte sich die Sozialversicherungsfachangestellte mit Mitte 20. Damals besuchte sie das Tierheim in Donaueschingen jede Woche und verliebte sich in den Schäferhund Jacko. Nach einem Vierteljahr "hat er mich adoptiert", erinnert sie sich lachend. Doch zu Hause fingen die Probleme an. Jacko war ungestüm, setzte Radlern und Joggern nach, war von seinem 50 Kilogramm leichten Frauchen kaum zu halten. Mühsam suchte sie sich Hilfe und schaffte es schließlich, dass Jacko sich unterordnete. Damals entstand die Idee, einen Verein zu gründen, um anderen Menschen mit Schwierigkeiten bei der Hundeerziehung beizustehen. Heute ist die fünfeinhalbjährige "Baby" an Simone Albrechts Seite. Die Schäferhündin ist ausgebildete Rettungshündin außer Dienst und wird heute vor der Kamera ihre Fähigkeiten bei der Flächensuche unter Beweis stellen.

An ihrer Seite wird eine alte Hündin sein, die in "Mantrailing", also die Suche nach Menschen, ausgebildet wurde. Für Simone Albrecht verkörpert dieses Tier alles, was sie in ihrem Ehrenamt antreibt. Nach einem bedauernswerten Dasein und zwei schweren Operationen genießt der Hund jetzt seine letzten Lebensjahre in guten Händen. Und Simone Albrecht steckt gerade im Studium zu einem zweiten Beruf: Bald wird sie auch Tierheilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin sein.