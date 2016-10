Villingen-Schwenningen Baby schwebt noch immer in Lebensgefahr

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). In einem der drei Unfallautos befand sich ein erst dreimonatiger Säugling – für die Helfer am Unfallort bedeutete auch das eine gewaltige emotionale Herausforderung. Die Spuren am Unfallort sind weitgehend beseitigt, doch das Bangen geht weiter: Der Säugling schwebt laut Auskunft des Polizeipräsidiums Tuttlingen noch immer in Lebensgefahr. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer hatte, so ergaben es die Ermittlungen, ein anderes Fahrzeug fahrlässig überholt und dabei zunächst einen Kleinbus gestreift, der ins Schlingern geriet und umkippte, und dann das Auto einer jungen Familie gerammt. Dieses krachte in den Straßengraben, der Vater am Steuer wurde leichtverletzt, die Mutter und das Baby schwerverletzt aus dem Wrack geborgen.