Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Januar wurde der Verein Solidarische Landwirtschaft Baarfood gegründet. Ökologisch anbauen, solidarisch wirtschaften, klimabewusst handeln und sich selbst mit regional erzeugtem Gemüse versorgen – das sind die Ziele. Alle Mitglieder teilen sich die mit dem Gemüseanbau verbundene Verantwortung, das Risiko und die Kosten. Der Gemüseanbau ist in professioneller Hand – eine Biogärtnerin und geeignete Flächen sind bereits gefunden. Jetzt ist man noch auf der Suche nach Mitstreitern. Alle Interessierten sind eingeladen zu erfahren, wie solidarische Landwirtschaft funktioniert. Die Infoveranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr an den folgenden Terminen statt: Donnerstag, 9. März, Bad Dürrheim in den Räumen des Vereins Lebenswert, Viktoriastraße 7; Freitag 24. März, VS-Villingen, Restaurant daVinci, Gerberstraße 63; Donnerstag, 30. März, Brigachtal-Überauchen, Sporthäusle, Steigstraße. 16. Weitere Informationen gibt es demnächst auf der Homepage unter www.baarfood.de.