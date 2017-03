Villingen-Schwenningen Baarfood lädt zu zwei weiteren Infoterminen ein

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Januar wurde der Verein Solidarische Landwirtschaft Baarfood gegründet. Die nächsten Infoveranstaltungen finden statt: am Freitag, 24. März in VS-Villingen, Restaurant daVinci, Gerberstraße 63 und am Donnerstag, 30. März in Brigachtal-Überauchen, Steigstraße 16 (Sporthäusle). Ökologisch anbauen, solidarisch wirtschaften, klimabewusst handeln und sich selbst mit regional erzeugtem Gemüse versorgen – das sind die Ziele des Vereins. Alle Mitglieder teilen sich die mit dem Gemüseanbau verbundene Verantwortung, das Risiko und die Kosten. Dafür wird man wöchentlich mit einer Kiste frischen Gemüses belohnt.

Weitere Informationen: E-Mail Vorstandsvorsitzender hardybisinger@gmail.com.