Villingen-Schwenningen Baar bleibt auf der Tagesordnung

Klar, so die Kreisverwaltung, sei bei diesem Projekt auch, dass dieses nur zusammen mit den Landbewirtschaftern umgesetzt werden könne. "Wenn der Verband trotzt des vielfachen Eingehens auf seine Forderungen bei der Ausgestaltung des Naturschutzgroßprojektes Baar gleichwohl bei seinem Nein bleibt, so mag das verbandspolitisch motiviert sein, aber eine Bindung zu Lasten der Kreis- und Gemeindepolitik kann das nicht bedeuten, zumal mittlerweile alle zehn beteiligten Gemeinden und beide Kreistage des Landkreises Tuttlingen und des Schwarzwald-Baar-Kreises positiv für die Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes Baar votiert haben. Wir werden jetzt, um das Projekt tatsächlich in die Umsetzung zu bringen, nach ›Plan B‹ vorgehen", so Gwinner. Konkret bedeutet dies, dass nach den vergeblichen Bemühungen beim BLHV jetzt das Gespräch mit jedem einzelnen Landwirt gesucht wird, diesem die Grundsätze und Vorteile des Projekts dargelegt und um eine – unverbindliche – Offenheit für Umsetzungsmaßnahmen auf ihren Flächen geworben wird. Mit dieser grundsätzlichen Bereitschaft des einzelnen Landwirts – ohne bereits konkret eingegangene Verpflichtungen – soll die Förderung der Maßnahmenumsetzung dann bei Bund und Land beantragt werden. "Das Projekt ist viel zu schade, um es jetzt in den Schubladen der Verwaltung verschwinden zu lassen. Viele Landwirte haben uns bereits in der jetzt abgeschlossenen Planungsphase signalisiert, dass sie sich durchaus ein Mitmachen vorstellen können. Dies gibt uns Mut weiterzumachen", so Gwinner.

Dies, so die Kreisverwaltung, auch vor dem Hintergrund dessen, dass der BLHV selbst zugesteht, dass das Naturschutzgroßprojekt Baar so angelegt ist, wie man sich von Seiten der Landwirtschaft einen modernen Naturschutz vorstellt. "Daran knüpfen wir jetzt beim Zugehen auf die einzelnen Landwirte an", so Gwinner.