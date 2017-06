Villingen-Schwenningen B 33: Freie Wähler und SPD wollen Lärmdetektive sehen

"Da das Land bisher keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der B 33 durch Villingen vorsah", soll die Belastung mit Messungen und Kontrollen festgestellt, dokumentiert und damit möglichst Angriffspunkte zur Lärmreduzierung identifiziert werden.

Messungen an fünf Stellen

An bis zu fünf Stellen mit Wohnbebauung nahe der B 33 sollen, so der Antrag, die geplanten Lärmmessungen durchgeführt werden, darunter mindestens Am Blutrain 1, Zwergsteigstraße 9 und Im Ifängle 1. Dabei sollen an den Messpunkten jeweils über mindestens 24 Stunden an zehn aufeinander folgenden Tagen Messungen stattfinden, so ihr Wunsch, um zuverlässige Maximal- und Mittelungspegel ableiten zu können.