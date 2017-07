Villingen-Schwenningen Autozulieferer treffen sich zum Austausch

Schwarzwald-Baar-Kreis. Viele regionale Unternehmen beliefern die Automobilindustrie, und da diese sich in Richtung E-Mobilität bewegt, kommen auf die Zerspaner einige Veränderungen zu. Über 200 Fachbesucher aus Deutschland und der Schweiz folgten der Einladung des Technologieverbundes TechnologyMountains und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in die Tuttlinger Stadthalle. Unternehmer, Entwicklungsleiter und Entscheidungsträger aus der Industrie nutzten die Möglichkeit, sich direkt mit Vertretern aus Forschung und Entwicklung auszutauschen. In der Region gebe es eine hohe Konzentration von Betrieben in der Zerspanungstechnologie, so Bahman Azarhoushang, Leiter des Kompetenzzentrums für Spanende Fertigung (KSF) der Hochschule Furtwangen University. Man müsse frühzeitig neue Herausforderungen erkennen und entsprechend handeln. Neben ständig steigenden Anforderungen an die Werkstückqualitäten sowie weiter- und neuentwickelten Werkstoffen sieht er Digitalisierung, Flexibilisierung, Individualisierung und energie- und ressourceneffiziente Fertigung als wichtige Ziele. Das Innovationsforum solle dabei helfen für diese Herausforderungen einen Know-how-Transfer zu schaffen.