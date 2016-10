VS-Schwenningen. Vermutlich im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag hat nach Angaben der Polizei ein unbekannter Täter in Rammelswiesen absichtlich eine Scheibe an einem dort abgestellten Paketdienst-Fahrzeug eingeschlagen. Durch die Tat entstand an der Scheibe der Fahrertüre Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung werden an die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 erbeten.