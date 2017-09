Villingen-Schwenningen Autoschau mit Herbstfest in Villingen

Villingen-Schwenningen. Von 10 bis 17 Uhr gibt es in der Villinger Innenstadt ein Programm für die ganze Familie. Dabei machen als Organisatoren die Sparte "Handel Villingen" des GVO (Gewerbeverband Oberzentrum) und das GVO-Mitglied Schwarzwälder Bote gemeinsame Sache. Sowohl die Einzelhändler innerhalb der Stadtmauern als auch etliche Autohäuser der Region sowie die ­Landfrauen aus dem Bereich "Villingen-Land" werden wieder für ein fröhliches Treiben in den Ladengeschäften und auf dem Pflaster des Innenstadt-Straßenkreuzes sorgen. Die Einzelhändler werden an diesem Tag ihre herbstlichen Sortimente bereithalten. Auf herbstlich schönes Wetter hoffen vor allem die Gastronomen, denn das Herbstfest wird mit möglichen Pausen in einem der Straßen-Cafés noch einmal so schön. Am Stand des Schwarz­wälder Boten in der Niederen Straße dürfen Kinder Buttonvorlagen anmalen, ausschneiden, sich die Anstecker vor Ort herstellen lassen und mit nach Hause nehmen. Während die Kleinen malen, können die Großen in den tagesaktuellen Schwarzwälder Boten ­schauen und außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen: Verlost werden drei Tickets für das ­"Badeparadies" in Titisee-Neustadt.