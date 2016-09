Villingen-Schwenningen Autos gehen in Flammen auf

Auf einmal wird das Fahrzeug langsamer

Ein 34-jähriger Porsche-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als sein Display plötzlich einen Defekt gemeldet habe und das Fahrzeug langsamer geworden sei, so die Polizei im Gespräch mit unserer Zeitung. Die ihm folgende 20-jährige Skoda-Fahrerin habe das zu spät erkannt, sei in den Porsche gerauscht, und auch ein ihr folgender 65-jähriger Peugeot-Fahrer krachte noch in die Fahrzeuge. Alle drei Fahrer kamen im Wesentlichen mit dem Schrecken davon. Der Skoda fing jedoch sofort Feuer, und auch der Porsche brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei mindestens 50 000 Euro.

Die Feuerwehr Villingen war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann ebenso vor Ort wie die Polizei und weitere Rettungskräfte. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall für Stunden gesperrt.