Villingen-Schwenningen Autorin auf Tuchfühlung mit Heimat

Villingen-Schwenningen. Luzi van Gisteren stammt aus der Region und hat eine wichtige Phase ihres Lebens in Villingen-Schwenningen verbracht. Sie ist ein Kind des Hegaus, in Singen am Hohentwiel geboren und aufgewachsen, zog es sie als Studierende nach zwei Semestern in Konstanz zum BWL-Studium an die Berufsakademie (BA) in Villingen-Schwenningen. Von 1993 bis 1996 lebte Luzi van Gisteren in Schwenningen, zuerst in einer alten Stadtvilla im Dachgeschoss, in welchem schon ihre Mutter in den 60er-Jahren während ihrer Ausbildung lebte; "die letzten Semester hatte ich ein Zimmer in der Böblingerstraße in der Nähe zur Akademie gemietet. Die Vermieter waren sehr lieb, und ich erinnere mich gerne daran zurück", erzählt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Ob auch die netten Vermieter, ein schrulliger Professor an der BA oder die Schwenninger Stadtvilla einen Platz in ihrem Romanen gefunden haben? Gut möglich, denn in ihre Geschichten flechtet die Autorin nicht nur Dialekt im Wortlaut ein, sondern auch viele Protagonisten, die so oder so ähnlich einmal ihren Weg gekreuzt haben.

Die Handlung von "Die Teufelin und ihr Kuckuck" beispielsweise spielt sogar in der Doppelstadt, genauer und rein fiktiv: im hiesigen Rotlicht-Milieu, es geht um Erpressung und Mord. Für den ortskundigen Leser besonders interessant: Immer wieder baut die Storyschreiberin bekannte Orte und Plätze und regionale Besonderheiten von Villingen-Schwenningen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis in ihren Roman ein. Gewöhnungsbedürftig im positiven Sinn: Auch die Hauptfiguren sind echte Villingen-Schwenninger, weshalb sich Luzi van Gisteren in Zitaten der hiesigen Mundart und Dialekte bedient.