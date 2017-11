Villingen-Schwenningen Autorenteam schlägt neue Kapitel der Stadtgeschichte auf

Für beide Werke hatte der Gemeinderat 375 000 Euro genehmigt. Nach den Ausgaben für das jetzt erschienene Buch bleiben für den ersten Band 172 000 Euro. Ein erster Betrag von 57 000 Euro ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen, die gesamte Finanzierung dann bis 2020. So könnte die Publikation spätestens ­Ende 2021 vorliegen.

Die SPD hatte zunächst den Antrag gestellt, den ersten Band erst 2022 im Rahmen der Jubiläumsfestivitäten zum 50-jährigen Bestehen der gemeinsamen Stadt herauszugeben. Doch das hält Stadtarchivar Heinrich Maulhardt für wenig sinnvoll. Da das Autorenteam des zweiten Bands wieder mit im Boot ist, setzte er sich im Ausschuss dafür ein, nahtlos an diesen Forschungen anknüpfen und mit dem Schreiben weitermachen zu können. Vor diesem Hintergrund zog denn auch die SPD ihren Antrag zurück. Das sei nur als Vorschlag gedacht gewesen, die Präsentation der Stadtgeschichte in einen größeren Rahmen einzubinden, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr.

So sprach sich der Ausschuss dafür aus, die Mittel in den kommenden Haushaltsjahren zur Verfügung zu stellen. So kann das Amt für Archiv und Dokumentenmanagement jetzt die Verträge mit dem Projektleiter Casimir Bumiller vorbereiten. Das Konzept für den ersten Band steht bereits. Nach der Situation in der Zeit der urkundlichen Ersterwähnung im frühen Mittelalter rücken die getrennten Wege von Villingen und Schwenningen in den Mittelpunkt, die Stadtwerdung eines alemannischen Dorfes einerseits, die Entwicklung der zwei Dörfer am Neckarursprung andererseits.