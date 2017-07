Villingen-Schwenningen Autonome "nicht mit den Linken zu verwechseln"

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Die Autonomen, die sich in Hamburg heftige Krawalle geliefert hatten, werden dieser Tage schnell als Umfeld der Partei "Die Linke" zugeordnet. Wie dazu der Bundestagskandidat der Linken im Schwarzwald-Baar-Kreis steht, erzählte Patrick Bausch im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dabei distanzierte er sich von den Ausschreitungen: "Ich war entsetzt", gibt er zu. Dass die Situation auf der Hamburger Schanze so außer Kontrolle geriet, sei für ihn nicht absehbar gewesen. In einen Topf geworfen werden möchte Bausch als Linker mit den Tätern aus Hamburg nicht: "Diese Leute sind nicht mit der Linken zu verwechseln, das sind Autonome", so Bausch. Trotzdem kommt aus seinem Munde auch ein klarer Seitenhieb auf die Polizei: Er verurteile "die Ausschreitungen der Polizisten gegen friedliche Demonstranten aufs Schärfste", denn auch dort, "wo teilweise nichts passiert ist", seien die Beamten hart gegen die Demonstranten vorgegangen – er selbst kenne einige von ihnen. "Das muss aufgearbeitet werden", so Bausch, der sich damit "voll hinter" die Linksfraktion in Hamburg stellte. Diese forderte, zu den Vorfällen einen Untersuchungsausschuss zu gründen.