Villingen-Schwenningen Automaten geknackt

Das Quintett scheint auf das "Knacken" von Geldspielautomaten spezialisiert gewesen zu sein, gestern war Verfahrensauftakt vor der ersten Strafkammer im Rottweiler Landgericht. Insgesamt erbeuteten die in Untersuchungshaft sitzenden rumänischen Staatsbürger rund 16 000 Euro Bargeld. Der bei den Einbrüchen in diverse Gaststätten und Lokale entstandene Sachschaden wird auf einen ähnlichen Betrag beziffert. Betroffen waren meist kleinere Gemeinden. Die Täter im Alter von 28 bis 39 Jahren verschafften sich mit Hebelwerkzeug Zugang und beschädigten dabei Fenster und Türen.

Primär hatte man es auf Spielautomaten abgesehen, in einem Fall jedoch wurde ein Zigarettenautomat aus der Halterung gerissen und vermutlich mit einer Sackkarre zum Fluchtauto geschafft. Auch Spirituosen und Kaffee wechselten bei den Einbrüchen in die Gaststätten den Besitzer, des Weiteren drang man in einen Rohbau ein, entwendete Werkzeug und hinterließ einen Sachschaden von 1000 Euro.

In Rottweil bahnt sich ein zähes mehrtägiges Verfahren an. Zur Sache wollen die fünf jeweils anwaltschaftlich vertretenen und mehrheitlich in Tuttlingen gemeldeten Angeklagten nichts sagen.