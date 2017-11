VS-Villingen/Deißlingen. Ein Arbeiter hat am Montag einen Zigarettenautomaten, den Täter zwischen Samstag und Montagmorgen in der Max-Planck-Straße in Villingen entwendeten, in einem Waldstück in Deißlingen am Steinriegelweg entdeckt. Nach Angaben der Polizei bestand der völlig demolierte Automat nur noch aus dem Gehäuse. Bis auf eine Schachtel Zigaretten hatten die Unbekannten den Automaten sprichwörtlich ausgeschlachtet. Die Täter entnahmen das Wechselgeld in Höhe von etwa 1000 Euro und verteilten das Innenleben des Gerätes auf dem Waldboden. Der Sachschaden am Automaten beträgt geschätzte 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.