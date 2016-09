VS-Villingen. Zwischen Freitagabend und Samstagspätnachmittag ist ein Täter auf die Motorhaube eines in der Villinger Kalkofenstraße abgestellten BMW geklettert und über das Auto gelaufen. Nach Polizeiangaben richtete der Unbekannte an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro an. Die Polizei, Telefon 07721/60 10, hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.