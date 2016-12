Villingen-Schwenningen Autohaus wird zum Musikhaus

Die schön dekorierte Neuwagenhalle im Zentralbereich von VS (Neuer Markt) war ein würdiger Rahmen für das gelungene Konzert. Im ersten Teil zogen die jungen Sänger unter der Leitung von Alexander Ungelenk die rund 100 Zuhörer in ihren Bann mit ihren tollen Stimmen. Nicht nur klassische Musik, sondern auch Rock und Pop gehörten zum kurzweiligen Programm.

Nach der Pause war das Kammerorchester in verschiedenen Zusammensetzungen am Zug, und konnte die Zuhörer genauso zum Staunen bringen wie zuvor der Chor. Ganz am Ende schwang sich Alexander Ungelenk selbst an das Piaono. "Vom Himmel hoch, da komm ich her" erklang, und die Anwesenden beendeten mit einem gemeinsam Weihnachtslied den feierlichen Abend.

"Die Premiere ist absolut gelungen, und wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem Auftritt der Schüler unter ihrem engagierten Lehrer Herrn Ungelenk", zog Inhaber Matthias Storz zufrieden Resümee am Ende der Veranstaltung.