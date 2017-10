Villingen-Schwenningen Autohaus lädt zum Netzwerktreffen ein

Bei der Unternehmenszentrale für die Region in Donaueschingen arbeiten 520 Mitarbeiter, davon 90 Auszubildende. Am Standort in Schwenningen sind knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt. Er hat auch eine lange Tradition seit 1952 am selben Standort. Damals hieß das Autohaus E. und W. Bürk. Vater und Sohn brachten den Familienbetrieb zur Blüte. In den folgenden Jahrzehnten wurde immer wieder erweitert. Rolf Rabe, der seit 1982 im Hause arbeitet, ist dem Betrieb stark verbunden. Dabei liegt ihm besonders die Nachwuchsförderung am Herzen. Im Hause werde nicht ausgebildet, um billige Arbeitskräfte zu haben, sondern um "qualifizierten Nachwuchs für unser Unternehmen zu generieren". Der Erfolg dieser Strategie gebe ihm recht. Es bestehe eine hohe Übernahmequote und eine geringe Personalfluktuation.