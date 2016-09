Villingen-Schwenningen Autohäuser fahren ihre Schätzchen vor

Der Schwarzwälder Bote organisiert die Autoschau, für die zehn Autohäuser ihre Schätzchen vorfahren: Stadelbauer kommt mit Modellen der Marken Renault, Dacia und SSang Yong, Birkholz (BAG) mit KIA und Nissan, VAZ mit Fiat, Ummenhofer mit VW, Südstern Bölle mit Mercedes, ahg mit BWM und Mini, Storz mit Ford und Autowelt Schuler mit VW, Skoda, Opel und Audi. Da ist für jeden Geschmack, für jede Familiengröße, jeden Fahrspaß und jeden Geldbeutel etwas dabei.

Die Experten versprechen, dass sich der Wunsch nach sportlichem, sicherheits-, umwelt- und kostenbewussten Fahren erfüllen lässt. Probesitzen im Lieblingsmodell oder der Traumkarosse und eingehende Beratung können am Samstag der erste Schritt zur lang erwogenen Anschaffung eines neuen Fahrzeuges sein.

Ein solches gibt es zwar am Glücksrad am Stand des Schwarzwälder Boten in der Nähe des Latschariplatzes nicht gewinnen, wohl aber andere nette Preise und ein Probeabonnement gleich dazu.

Sie gehören zum Herbstfest wie die Sonnenblume zum Herbst: Die Villinger Landfrauen werden ihren angestammten Platz vor dem Riettor einnehmen und wieder selbst gefertigte Köstlich­keiten aus Garten, Küche und Keller anbieten: Kuchen, Marmelade, Brot, Räucherwürste und Herbstschmuck.

Es gibt kleine Präsente

Einige der Ladengeschäfte in der Oberen und Niederen Straße, der Bicken- und Riet­straße haben für diesen einen Tag Herbstfest-Rabatte angekündigt, andere werden ihre Kunden mit kleinen Präsenten beschenken.

Das Wetter scheint laut Prognosen einigermaßen mitzuspielen, so dass der Einkehr im Straßencafé nichts im Wege steht. Wenn nicht, mangelt es in Villingen auch an kuscheligen Lokalen nicht.