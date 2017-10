Villingen-Schwenningen Autogrammstunde für Wild-Wings-Fans

Ab 14 Uhr waren Trainer Pat Cortina, Torhüter Dustin Strahlmeier, Kapitän Will Acton sowie Andree Hult, Mirko Höfflin und Dominik Bittner live und ganz nah für ihre Fans im Einsatz.

Zwischen wem es in der Mannschaft gerade Zoff gibt und welche Spieler den Fans am besten gefallen, erfahrt ihr in unserem Video: