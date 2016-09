Bei einem heftigen Verkehrsunfall, der sich am Montagspätnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Kreuzung Schopfelenstraße und Brandenburger Ring zugetragen hat, ist eine 54-jährige Autofahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt worden. VS-Schwenningen. Eine 18-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei an diesem Spätnachmittag von der Römerstraße kommend auf der Schopfelenstraße in Richtung der genannten Straßenkreuzung unterwegs. An der dort nach rechts zum Brandenburger Ring abknickenden Vorfahrtsstraße wollte die junge Frau geradeaus weiterfahren. Hierbei achtete die junge Frau aber nicht auf den Wagen der 54-Jährigen, der vom Brandenburger Ring her der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links auf die Schopfelenstraße folgen wollte. Es kam, wie es kommen musste: Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einem heftigen Zusammenprall, wobei die 54-jährige Frau leicht verletzt wurde. Nach der Unfallaufnahme musste sich ein Abschleppdienst um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmern.