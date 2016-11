Villingen-Schwenningen Autofahrer werden bald ausgebremst

Dem Konzept zur Neugestaltung des Marktplatzes wie auch der Fußgängerzone hat der Gemeinderat längst zugestimmt. Während der Planungsphase wurde jedoch festgestellt, dass es sinnvoll wäre, wenn die verkehrsrechtlichen Änderungen über den baulichen Bereich hinaus gehen würden. Um die Aufenthaltsqualität in der Schwenninger Innenstadt zu erhöhen, soll der Durchgangsverkehr in der Marktstraße ausgebremst werden. Lediglich Tempo 30 soll zwischen Rösslekreisel und Rathaus noch erlaubt sein. In der Kirchstraße ist zwischen Bürkstraße und Kindergarten sogar nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Und auch die Kronenstraße soll keine Hauptverkehrsachse sein. Hier haben Fußgänger großen Querungsbedarf zwischen Fußgängerzone und Mauthepark. Bei den genannten Stellen ist die Stadt der Ansicht, dass diese für den Durchgangsverkehr nicht zwingend erforderlich sind. "Uneingeschränkt erhalten werden muss die Erschließung für Anwohner und deren Besucher sowie Kunden und Lieferanten, der Gewerbetreibenden und die Funktion des Busbahnhofs", heißt es in der Beschreibung des Konzeptes.

Dieses Konzept ist unter Beteiligung der sogenannten kleinen Verkehrskommission, bestehend aus Vertretern der Polizei, des Bürgeramts als Untere Verkehrsbehörde sowie dem Stadtbauamt, abgesegnet worden. Die letzte Entscheidung trifft allerdings der Gemeinderat, der in seiner kommenden Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember, über das Konzept diskutieren wird.