Villingen-Schwenningen Autofahrer attackiert Stadtsheriff

Villingen-Schwenningen . Dass Autofahrer nach dem Erhalten eines Knöllchens durchaus wütend reagieren, ist nichts Ungewöhnliches – dass der Mitarbeiter des Ordnungsamtes aber angefahren wird, erleben auch die Stadtsheriffs nur selten. So geschehen ist dies aber am Donnerstagnachmittag in der Rietstraße.

Ein Stadtpolizist wollte hierbei einer Frau eine Verwarnung ausstellen. Sie saß in einem Fahrzeug, das verbotswidrig in die Fußgängerzone gefahren war. "Kurz darauf stürmte ein Mann aus einem nahegelegenen Geschäft herbei und hat den Ordnungshüter sofort als ›Suppenkasper‹ bezeichnet", berichtet Polizeisprecher Thomas Kalmbach.

Kennzeichen abgerissen