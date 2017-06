Villingen-Schwenningen Autobiografie steht im Mittelpunkt

Denn auf ihrer Liste der absolut infizierten Beatles-Fans, und das seit mehr als 50 Jahren, steht auch Volker Kurt Meyer mit dessen Beatles-Mania. Mit ihm zusammen hat Sabine Hauser schon seit Wochen einen weiteren Beatles-Vortrag im Münster-Zentrum für Freitag, 23. Juni, 20 Uhr, terminiert und plakatiert.

Und weil nun Paul McCartney 75 wird (18. Juni) und er dazu auch seine Autobiografie mit Philipp Norman verfasste und autorisierte, spielt ein neues Werk zu den "Fab Four" und für Beatles-Fans eine besondere Rolle. So heißt es zu 50 Jahren Popgeschichte und zu Paul "Macca" McCartney insbesondere: fünf Grammys, elf Mal als Solokünstler in den deutschen Album-Top-Ten und Autor von über 1000 Songs, Paul McCartneys Karriere geprägt von Superlativen.

Dazu schrieb der renommierte Rock-Biograf Philip Norman mit McCartneys Einverständnis dessen Vita auf und bezog Freunden und Familie mit ein. So entstand ein kenntnisreiches Portät von Pauls oftmals nicht ganz einfacher Beziehung zu John Lennon.