Villingen-Schwenningen Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Der 35-jährige Fahrer des Sportwagens bremste voll ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte quer über die Autobahn nach rechts. Neben der Fahrbahn prallte er gegen mehrere kleinere Bäume. Nach einigen Überschlägen kam das Auto auf der Fahrbahn zum Liegen. Zu einer Kollision mit dem Lastwagen kam es nicht.

Der Porschefahrer verletzte sich schwer und wurde nach notärztlicher Betreuung per Hubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. An seinem neuwertigen Porsche entstand Totalschaden. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart ohne anzuhalten fort. Die Suche nach ihm und seinem Lastzug blieb bislang ohne Erfolg.

Deshalb bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Sattelzug hatte einen Auflieger mit hellgrauer oder beiger Plane, die hinten mit grüner Farbe beschriftet war. Wer nach dem Unfall auf der A81 in Richtung Stuttgart hinter einem solchen Sattelzug hergefahren ist, ein solches Fahrzeug auf der Strecke in sonstiger Weise gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Verkehrspolizei Zimmern unter Telefon 0741/34 87 90 in Verbindung zu setzen.