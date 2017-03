VS-Schwenningen. Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Harzerstraße einen BMW rundum zerkratzt. Der Schaden wird laut Polizei auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.