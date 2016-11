VS-Schwenningen. Weil ein Auto am Montag gegen 23.30 Uhr beim Parken nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert worden ist, hat sich der Wagen selbstständig gemacht und ist in der Erzbergerstraße rückwärts gegen den Grundstückszaun der Städtischen Galerie geprallt. Die junge Frau hatte das Auto zuvor auf einem Parkplatz neben dem Ostbahnhof abgestellt. Den Schaden an Auto und Zaun beziffert die Polizei auf 3000 Euro.