VS-Schwenningen. Auf der Tuninger Straße ist es gestern gegen 6.30 Uhr zu einem "Streifvorgang" zwischen einem gelben Lastwagen mit Planenaufbau und einem Auto gekommen. Die Berührung fand nach Angaben der Polizei in einer engen Kurve statt. Es kam zum Kontakt der Fahrzeuge im jeweils hinteren Bereich, wodurch am Personenwagen ein Streifschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. An dem Auto waren nachher gelbe Lackantragungen zu erkennen. Ohne anzuhalten, fuhr der beteiligte Lastwagenfahrer davon. Die Polizei Schwenningen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07720/8 50 00.