VS-Schwenningen. Ein BMW-Fahrer rammte am frühen Sonntag, gegen 5.20 Uhr, in der Rottweiler Straße einen ordnungsgemäß geparkten Subaru. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass an dem gerammten Fahrzeug das rechte Rad abgerissen und auf ein weiteres geparktes Auto geschleudert wurde, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort, stellte seinen ebenfalls stark beschädigten BMW jedoch etwa 200 Meter weiter, an der Einmündung Spittelstraße/Rottweiler Straße, ab. Von dort flüchtete er endgültig. Bei dem Unfall entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier übernahm die weiteren Unfallermittlungen.