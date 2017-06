VS-Schwenningen. Jörg Friedrich sprach bei der Veranstaltungsreihe Studium Generale am Campus in Schwenningen der Hochschule Furtwangen über "Industrie 4.0 – Ansätze und mögliche Auswirkungen". Er lieferte Einblicke in die zukünftige Arbeitswelt und zu möglichen Auswirkungen des technischen Fortschrittes auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Friedrich arbeitet als Professor an der Hochschule Furtwangen. "Wo kommt Industrie 4.0 her?", fragte Friedrich zu Beginn seines Vortrags. Ende des 18. Jahrhunderts stand mit der Erfindung der Dampfmaschine der Beginn der Mechanisierung – die "Industrie 1.0". Es folgte Anfang des 20. Jahrhunderts die "Industrie 2.0", welche durch die Elektrifizierung eingeleitet wurde, und gegen Anfang der 70er-Jahre die "Industrie 3.0" durch Einsatz der Automatisierung. Der Begriff "Industrie 4.0" schließlich steht für die verstärkte Digitalisierung und Vernetzung im privaten Sektor. Die Grundidee ist, dass Menschen gemeinsam mit Maschinen arbeiten um die Produktionsaufgaben zu erfüllen. Die sich wiederholenden Aufgaben sollen von Maschinen übernommen werden.