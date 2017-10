Villingen-Schwenningen Auswirkung der Globalisierung auf den Dialekt

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Bei SWR 4 möchte man wissen, wie sich moderne Lebensformen und Globalisierung bei den Einheimischen auf den Dialekt im Land auswirken. Dazu haben sich SWR 4-Reporter in den Regionen umgehört und unter anderem in Deißlingen, Lenzkirch, Bonndorf, Löffingen und in Donaueschingen-Aasen einen "Regionen-Mundartcheck" gemacht. Ganz gezielt wurde nachgefragt, wie sich gesellschaftliche Veränderungen auf den Dialekt auswirken. Wie sehr sind die Dialekt-Grenzen im Land noch hörbar, etwa im Raum Ostwürttemberg/Franken, am mittleren Oberrhein, in Oberschwaben, im Schwarzwald und auf der Baar? Aber auch besondere Formen der Dialektgrenze interessierten die Reporter. In welcher Diaspora ist der typische Dialekt noch lebendig? Die Ergebnisse der Reportagen sind vom 23. bis 26. Oktober im Programm von SWR4 Baden-Württemberg zu hören.