Villingen-Schwenningen Ausweichparkplatz für das Kneippbad

VS-Villingen. An heißen ­Tagen werden aufgrund der hohen Besucherzahl am Kneippbad die Parkplätze knapp. Um das Parken entlang der Kirnacher Straße zu vermeiden, hat die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) nach einer Lösung gesucht und mit Hilfe der Stadtverwaltung auch eine gefunden. Künftig können die Kneippbadgäste an den Sommertagen ihre Autos auf einem Ausweichparkplatz abstellen. Dieser befindet sich in fußläufiger Nähe zum Kneippbad, an der Kreuzung Kirnacher Straße/Peterzeller Straße, teilt die BVS mit.

BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter erläutert: "Wir wollen unseren Badegästen zum einen die Möglichkeit des komfortablen Parkens bieten. Zum anderen liegt uns am Herzen, dass unsere Besucher sicher und wohlbehalten zum Kneippbad und wieder zurück zu ihren Autos kommen. Das Abstellen der Fahrzeuge entlang der Kirnacher Straße ist verboten – es gilt absolutes Halteverbot – und ist aufgrund der dort erlaubten 70 Stundenkilometer nicht ungefährlich."

Beschilderung weist den Weg