Villingen-Schwenningen Ausverkauft: Nix geht mehr bei der Narrozunft

VS-Villingen. Es ging ratzfatz: Aufgrund einer Vielzahl von Vorbestellungen sind die beiden Zunftbälle der Historischen Narrozunft Villingen am 10. und 11. Februar in der Neuen Tonhalle restlos ausverkauft. Somit findet kommenden Samstag auch kein Kartenvorverkauf statt. Dafür müssen aber die vorbestellten Eintrittskarten zwischen 10 und 12 Uhr in der Zehntscheuer (Fürstenbergsaal) abgeholt werden. Wer keine Karte für einen der beiden Zunftbälle bekommen hat, der kann zumindest das Programm bei der öffentlichen Generalprobe am Donnerstag, 9. Februar, ab 19 Uhr, in der Neuen Tonhalle anschauen. Der Eintritt ist kostenlos, "eine Spende wird aber erwartet", so die Veranstalter.