Villingen-Schwenningen Australische Sängerin spielt in der Scheuer

VS-Villingen. Die ausstralische Sängerin Emily Barker gastiert am Sonntag, 19. März, 20 Uhr, in der Scheuer in Villingen. Emily Barker ist eine enorm vielseitige Songwriterin, die in den vergangenen Jahren ihrer Arbeit mit ihrer Band "The RedClayHalo" glänzende Kritiken einheimste. Wie beispielsweise für ihr Album "Dear River", welches Songs enthält, in denen die Künstlerin über ihre Herkunft und ihre Kindheit sinniert.