Villingen-Schwenningen Ausstellung zu Euthanasie in Kreispflegeheim

Kreisarchivar Clemens Joos hat die Forschungsergebnisse von Friedrich Engelke, Vorsitzender des Vereins "Stolpersteine VS", und Exponate der Gedenkstätte Grafeneck zu einer Ausstellung zusammengefügt, die sich mit den NS-Euthanasie-Verbrechen auseinandersetzt. "Auch das ist ein Stück unserer historischen Identität und wird immer Teil unserer Geschichte bleiben", sagte Landrat Sven Hinterseh in seiner Begrüßung. Joos und Franka Rößner, Historikerin und Projektkoordinatorin in Grafeneck, gaben einen Einblick in die an Menschen mit Behinderung begangenen Grausamkeiten des Dritten Reiches.

"Euthanasie" stammt aus dem Griechischen und heißt "schöner Tod". Den fanden in der Heil- und Pflegeanstalt Grafeneck auf der Schwäbischen Alb, 1939 als erste von sechs in Deutschland zur "Tötungsanstalten" eingerichtet, allein im Jahr 1940 fast 10 000 Menschen. Dafür wurde die Anstalt eigens mit einer Gaskammer ausgestattet. Weil unheilbar oder "erbkrank", also mit körperlicher oder seelischer Behinderung oder auch nur nach damaligen Vorstellungen moralisch verwerflich lebend, galten sie als ökonomische Belastung der Gesellschaft.

Der Massenmord wurde von Berlin aus bürokratisch organisiert, von Tätern Vorort durchgeführt und von der Gesellschaft mitgetragen. In Schulbüchern fanden sich damals Rechenaufgaben über die Anzahl der Eigenheime für eine "gesunde" Familie, die man für die Pflege nur eines "Kranken" bauen könnte. Aus allen umliegenden Heil- und Pflegeanstalten, auch aus Geisingen, wurden die Patienten in den "grauen Bussen" herangekarrt und häufig sogleich in die Gaskammern geführt, 170 allein aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.