Villingen-Schwenningen Ausstellung zeigt Kunsthandwerk aus der Region

VS-Villingen (kal). Nach der erfolgreich verlaufenden Premiere im Vorjahr präsentieren auch dieses Jahr Kunstschaffende unter der Bezeichnung "Kunsthandwerk im Loft" in der Zähringerstadt ihre Werke. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 23. November um 16 Uhr statt. Den Initiatorinnen, der Schmuckdesignerin Nicole Simon aus Villingen und der Hut-und Modegestalterin Sabine Hilker aus Marbach ist es wieder gelungen, Kunsthandwerker zu gewinnen, die sich auf den Gebieten der Keramik- und Porzellanherstellung, Schmuck, Lederwaren, Hüte, Metall- und Goldschmiedearbeiten sowie Mode spezialisiert haben. Geöffnet ist die Galerie von Montag bis Freitag, jeweils von 12 bis 18 Uhr und an den Samstagen von 10 bis 16 Uhr. Sabine Hilker und Nicole Simon stehen den Interessenten für Auskünfte sowie beratend zur Verfügung.