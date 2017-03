Villingen-Schwenningen Ausstellung rund um Heimat

Verschiedene Handwerksvorführungen ergänzen von 11 bis 17 Uhr das Tagesprogramm. Der Schmied stellt in der Hammerschmiede sein Können unter Beweis, und im Back- und Brennhäusle lässt sich die Schnapsbrennerin über die Schulter schauen. Das Trachtenhandwerk ist mit der Bollenhutmacherin und der Schäppelmacherin vertreten. Außerdem ist der Korbflechter zu Gast.

In der offenen Werkstatt für Familien sind von 11 bis 16 Uhr kleine Uhrmacher von heute willkommen, um mit dem Museumsteam einfache Schilderuhren für Einsteiger zu bauen, für die der Schwarzwald einmal berühmt war.

Die Eröffnung der Sonderausstellung "Keine Heimat mehr? Geschichten von Flucht und Heimkehr" ist am Sonntag, 9. April, um 11 Uhr. In insgesamt acht begehbaren Containern thematisiert das Museum, ausgehend von der augenblicklichen Flüchtlingssituation, historische Aus- und Einwanderungsbewegungen im Schwarzwald. Ein besonderes Augenmerk gilt den großen Auswanderungsbewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts nach Amerika. Darüber hinaus wird in der Ausstellung ein Blick auf die Vielzahl fremdländischer Einflüsse, die die Kulturlandschaft Schwarzwald bis heute geworfen. Der Eintritt ist frei.

Die Sonderausstellung ist Teil des Gemeinschaftsprojekts "Anders. Anders? Ausgrenzung und Integration auf dem Land" der Arbeitsgemeinschaft der sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg, den "7 im Süden". In der Saison 2017 und der Saison 2018 widmet sich jedes der Freilichtmuseen dem Anderssein in einer Sonderausstellung zum Thema. Das Gemeinschaftsprojekt fördert die Baden-Württemberg-Stiftung.

Gleichzeitig haben die ­kleinen Besucher am 9. April bei der offenen Werkstatt für Familien von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, die in aller Welt bekannten Kreisel zu bauen und sie anschließend kreiseln zu lassen.

Weitere Informationen: www.vogtsbauernhof.de