Liebevoll dekorierte Erzeugnisse von 13 Kunstschaffenden werden in der Vorweihnachtszeit bis an Heilig Abend in der Villinger Rietstraße 24 (ehemaliges Antiquariat) unter der Namensgebung "Kunsthandwerk im Loft" angeboten. Die umfangreiche Produktpalette erstreckt sich von Porzellan- und Keramikarbeiten, Schmuck- und Lederartikel, Taschen, Hüte und Metallmöbel bis hin zu Goldschmiedearbeiten. Geöffnet ist sind die Ausstellungsräume von Montag bis Freitag, jeweils von 12 bis 19 Uhr und an den Samstagen von 10 bis 14 Uhr. Foto: Kaletta