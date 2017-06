Villingen-Schwenningen Aussteller melden erfreuliche Zahlen

Regelmäßig an der Südwest Messe nehmen rund 80 Prozent der diesjährigen Aussteller teil. Sie kennen und schätzen seit vielen Jahren "ihr Stammpublikum" als aufgeschlossen, freundlich und interessiert, wie es in der Pressemitteilung heißt. Ausstellern, die zum ersten Mal an der Südwest Messe teilnehmen, fällt dies natürlich noch mehr auf. Sie sind besonders angetan von dem pulsierenden Marktgeschehen, der angenehmen, entspannten Atmosphäre und auch den zahlreichen gewerblichen Kontakten, lautet deren Einschätzung.

Besucher nutzen ausgiebig die Chance, Produkte und Dienstleistungen miteinander zu vergleichen und sich beraten zu lassen. Im Haushaltsbereich erfreuen sich Klassiker wie ein Schraubdeckelöffner für alle Glasgrößen und neue Trends fürs Einmachen auffallend großer Beliebtheit. Renner im Haushaltsbereich ist ein Gemüseschneider, der große Mengen mithilfe eines Akkuschraubers verarbeiten kann.

Gesundheit ist für viele Menschen wichtig: Matratzen aller Art werden getestet, Massagesessel erprobt. Bewährtes wie die Saunaaufgüsse finden ihre Stammkunden. Neueste Automodelle, E-Bikes und Quads werden bestaunt. Stände mit den intelligenten Traktoren und Spezialgeräten für Land- und Forstwirtschaft werden gut frequentiert.

Großes Interesse zeigen die Besucher an den Vorträgen im Forum. Fachärzte erläutern in allgemeinverständlicher Sprache moderne Diagnose- und Therapieverfahren, Experten berichten über Energieeffizienz und Förderprogramme rund ums Haus wie energetische Sanierung und Barrierefreiheit. Noch am ganzen Wochenende werden Vorträge angeboten.

Zusätzlich zum täglichen Kinderprogramm findet am heutigen Samstag ab 14 Uhr eine Familienparty im Festzelt statt: Mit dabei ist die Villinger Puppenbühne und der Zauberer Wodini. Es gibt Mitmach-Zaubern mit Pfiffikus und die kleinen Stars des Kinderzirkus Confetti zeigen ihre Kunststücke.

Die Südwest Messe ist noch bis Sonntag, 18. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Programm im Internet: www.suedwest-messe-vs.de.