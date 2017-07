Villingen-Schwenningen Aussteller für Kunsthandwerkermarkt gefragt

Aussteller können sich noch bis zum 13. August bewerben. Für die Bewerbung sind Anschreiben, das ausgefüllte Anmeldeformular und eine künstlerische Vita sowie mindestens drei Fotos der Produkte, gerne mit Standpräsentation, erforderlich. Die Unterlagen sind zu richten an die Stadt Villingen-Schwenningen, Stabsstelle Stadtmarketing, Winkelstraße 9 in 78056 Villingen-Schwenningen oder per E-Mail an stadtmarketing@villingen-schwenningen.de. Neben der Präsentation selbst gefertigter Produkte aus einem Kunsthandwerksbereich sind auch Vorführungen und Workshops, bei denen sich die Aussteller über die Schulter schauen lassen, erwünscht. Der weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt ist in diesem Jahr bereits zum elften Mal und wird von der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, Stabsstelle Stadtmarketing, organisiert.

Das historische Gebäude des ehemaligen Klosters bietet mit seinem Kreuzgang, den hohen Decken und altehrwürdigen Räumen eine einmalige Kulisse für den Markt. Passend zur Weihnachtszeit können außergewöhnliche Geschenke aus weihnachtlichen und kreativen Produkten gekauft werden. Weitere Informationen zum Kunsthandwerkermarkt sind auf der Internetseite unter www.villingen-schwenningen.de unter der Rubrik Kultur, Festivals/Events zu finden.