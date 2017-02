VS-Schwenningen. In der Römerstraße ist laut Polizei am Montag zwischen 21 und 21.30 Uhr der linke Außenspiegel eines blauen VW Polos beschädigt worden. Dieser parkte an der Ecke zur Gellertstraße am Fahrbahnrand der Römerstraße. Die Polizei Schwenningen bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.