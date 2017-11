Villingen-Schwenningen Ausschuss schnürt Finanzpaket für das kommende Jahr

Mit 12,4 Millionen Euro für Investitionen "sind wir in 2018 mit einer ordentlichen Zuführungsrate unterwegs", so Finanzdezernent Boris Schmid. Im Zuständigkeitsbereich des Fachausschusses für Umwelt und Technik werden die Personalausgaben bei einem Mehrbedarf von 3,65 Stellen um knapp drei Prozent auf 16,4 Mio Euro ansteigen. Davon sind allerdings 3,3 Stellen durch höhere Zuweisungen dauerhaft gegenfinanziert. Nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommene Haushaltsmittel in Höhe von 1,75 Mio Euro für Maßnahmen, die noch nicht abgerechnet oder ausgeführt werden müssen, werden in das kommende Jahr übernommen.

2018 bezahlt der Landkreis für Tierschutz 115 000 Euro an den Trägerverein des Kreistierheims. Für den Neubau dieser Einrichtung in Donaueschingen zahlt der einen Investitionszuschuss von 950 000 Euro. Der Bereich Brandschutz hat einen ungedeckten Bedarf von 751 600 Euro. Davon entfallen allein 230 000 Euro auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. Der ungedeckte Aufwand für die Zentrale Atemschutzwerkstatt von 150 500 Euro wird auf die angeschlossenen Städte und Gemeinden umgelegt. Die weitere Finanzierung der Kreisjugendfeuerwehr würde, so Landrat Hinterseh, eine Satzungsänderung erforderlich machen. Mit 386 000 Euro entspricht der Plansaldo für Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz dem Vorjahreswert. Der Betriebskostenanteil des Kreises für die Integrierte Leistelle steigt um 77 000 auf 215 000 Euro. Das vom Landkreis zu tragende Defizit aus dem Leitstellenbetrieb in 2017 steigt auf 806 000 Euro. Der Nettoressourcenbedarf der Kommunalen Holzverkaufsstelle liegt bei 229 000 Euro.

Für Naturschutz und Landschaftspflege wird ein Zuschussbedarf von insgesamt 561 200 Euro kalkuliert. Das Naturschutzgroßprojekt Baar wird zu 90 Prozent von Bund und Land finanziert. Der Anteil des Landkreises liegt bei 86 800 Euro.