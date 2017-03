Schwarzwald-Baar-Kreis (wst). Gab es bisher die Klassen Vorqualifikation Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) mit einer Anschlussklasse wurden daraus nun zwei unterschiedliche Bildungsgänge. Einmal der bisherige und einmal ein neuer namens VABR, das R steht für Regelform. In der David-Würth-Schule läuft bereits eine dieser Klassen, zum kommenden Schuljahr wird diese auch an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen und an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen eingerichtet. Die Kreisverwaltung sieht es grundsätzlich als notwendig an, für ausreichende Sprachkenntnisse zu sorgen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, solche VABR-Klassen zusätzlich an den Kaufmännischen Schulen 1, an der David-Würth-Schule und am Technischen Gymnasium in Schwenningen einzurichten.