Villingen-Schwenningen. Seine Unbeherrschtheit wird einen 32-jährigen Mann womöglich teuer zu stehen kommen. Gegen 19 Uhr kam es am Samstag wegen einer Familienstreitigkeit zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Unterer Dammweg" in Villingen. Während die Beamten in einem Gespräch auf das Ehepaar beruhigend einwirkten, verließ der 32-jährige Ehemann unvermittelt die Wohnung und setzte sich an das Steuer seines Subaru Kombi. Mit aufheulendem Motor und Vollgas fuhr er in der Folge gegen das geparkte Polizeiauto. Nach der Kollision gab der 32-Jährige nochmals Vollgas und schob den erheblich beschädigten Streifenwagen noch mehrere Meter nach vorne. Der Schaden am Polizeiauto wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Schaden am Subaru wird mit rund 3000 Euro beziffert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille.