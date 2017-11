Villingen-Schwenningen Ausgelassene Stimmung beim Guggenfest in Pfaffenweiler

Für die närrischen blasmusikalischen Symphonieorchester mit Brass- und Bigband-Anspruch aus Nah und Fern kann die kommende relativ kurze und vielleicht deshalb umso heftigere Saison beginnen, und alle waren bereits hörbar in Bestform.

Der Einladung zum närrischen Einspielen folgten in diesem Jahr die Spaichinger Bächles-Hupfer, die Eckwald-Puper aus Unterharmersbach im Kinzigtal, die Guggä Urviecher vor Diere, die Noten Chaoten aus Weilheim bei Tuttlingen, die Gugge Mugge aus Aldingen sowie die ­Guggufe von Allensbach am Bodensee. Hättä Lila vertrat die städtischen Farben.

Einen akkuraten Gardetanz legte die Tanzgarde des Turnverein Wurmlingen auf die Bretter. Eröffnet wurde das Guggefest traditionell vom Caritas-Trommlerzug. Unter sich waren die aktiven Gugger in all den Jahren sowieso nicht, schon einmal Eingeladene oder künftige Gäste waren in stattlicher Zahl ebenfalls anwesend, wie auch Abordnungen närrischer Vereine aus dem ganzen Kreisgebiet.