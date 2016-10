VS-Schwenningen. Der Schwarzwaldverein unternimmt am kommenden Mittwoch, 26. Oktober, eine Fahrt nach Lahr zur "Chrysanthema". Der Zutritt in die Stadt ist kostenfrei. Treffpunkt am Bahnhof Schwenningen um 9.15 Uhr. Zustiegsmöglichkeit am Bahnhof Villingen, Zugabfahrt um 9.50 Uhr, Gleis 2. Nach Ankunft in der geschmückten Stadt ist die Zeit zur freien Verfügung. Der Fahrpreis beträgt elf Euro. Anmeldung ist möglich bis morgen, Dienstag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell, Telefon 07720/17 41. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Die Rückkehr erfolgt um 18.30 Uhr am Bahnhof Schwenningen.