Villingen-Schwenningen Ausflug in 25 Jahre Frauenfrühstück

Zum silbernen Ehrentag lässt es sich die Initiatorin des Frühstücks, Pfarrerin Esther Kuhn-Luz, nicht nehmen, vorbeizuschauen. "Das ist ein wunderbares Gemurmel", stellt sie zu Beginn fest. "Das war schon immer so. Ich bin gerührt. Es ist echt schön, dass so viele Frauen da sind und das Frühstück schon so lange Bestand hat." Beeindruckend finde sie es, dass Benzing und Menz seit jeher mit so viel Leidenschaft dabei sind. An die Anfänge, als sich die Projektgruppe gut ein Jahr Zeit nahm, ein Konzept zu entwickeln, kann sie sich gut erinnern. Daran, dass sich die Martha-Frauen bei den Treffen Zeit für sich selbst und die eigenen Interessen nehmen, sich über Themen unterhalten, die für sie wichtig sind. Daran, dass Freundschaften entstanden sind. Daran, dass sich jede einbringt. Und an die Namensgebung: "Martha hat uns allen gut gefallen, mit ihren ganzen Aspekten." Sie erinnert an die Frauengottesdienste, die aus Martha entstanden sind. "Unser Lebensmuster ist aus vielen Fäden gewoben und ein wichtiger Faden ist der des Martha-Treffens", schließt Esther Kuhn-Luz ihren Rückblick.